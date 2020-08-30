30 Ağustos’u İzmit’te yaşattılar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle dün ilimizde İzmit Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Örgütü, Merkez Bankası önünde toplanarak İzmit Kent Meydanı’na yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yönetimi, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, ilçe başkanları katılım sağladı.

YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Kortej, Yeni Cuma Camii mevkiinde İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimi ile buluştu. İzmit Belediyesi önünde toplanan, Yahya Kaptan’dan Belsa AVM’ye süren Yahya Kaptan Bisiklet Grubu ve vatandaşlar, burada korteje dahil oldu. Kortej daha sonra Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılmak amacıyla yola çıktı. Kent Meydanı’na Koronavirüs önlemleri kapsamında sandalyeler konulurken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

“BU ZAFER BİR BAŞKA”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “30 Ağustos bir gün değil, bir zafer haftası olarak kutlayacağız demiştik. Bu zaferin coşkusu her şeye değer. Bu zafer bir başka. Bu coşkuyu tüm kentle paylaşmak boynumuzun borcu. Bu zaferi bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anmak istiyorum. Yollarından yürümeye devam edeceğiz. Nice zafer dolu bayramlara” dedi.

“ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Hürriyet’in ardından söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Önemli bir günü yaşıyoruz. Ogün ki yol Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı yoldu. Onun için bugünlerde zor bir süreçten geçsek de milli bayramlarımızı asla unutmayacağız. Bugünleri bayramlarla kutlayacağız. Kahramanlarımızı, milli iradeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmayacağız. Bu bayram hepimizin bayramı” şeklinde konuştu.

“HER YERDE COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Tarhan’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Gönül isterdi ki Kocaeli’nin her yerinde bu coşkuyla 30 Ağustos Zafer bayramını kutlayalım. Olsun bundan sonraki bayramları inşallah Kocaeli’nin her yerinde aynı coşkuyla kutlayacağız. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından İzmit Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından Kuvayı Milliye adlı gösteri gerçekleştirildi. Yüzlerce insanın katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından İzmit Belediyesi Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği “Kuva-yi Milliye Destanı” isimli tiyatro sergilenirken, ardından ise 4x4 isimli müzik grubu sahne aldı.