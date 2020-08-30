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30 Ağu 2020 - 20:04- Gündem G: 30 Ağu 2020 - 20:10

Bakan Koca: Kaybettiğimiz canların sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Son bir gün içinde 42 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 326 oldu. Bugün toplam 91 bin 302 test yapılırken, bin 482 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 268 bin 546’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 945 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7 milyon 28 bin 390’a ulaştığı ifade edildi. Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 243 bin 839’a yükseldi. Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise 945 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: KAYBETTİĞİMİZ CANLARIN SAYISI ARTIYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor.

* Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.

30 Ağu 2020 - 20:04 - Gündem

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