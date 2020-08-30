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30 Ağu 2020 - 20:06- Gündem G: 30 Ağu 2020 - 20:10

Balıkçılar yarın gece “Vira Bismillah” diyecek

Balıkçılar için av yasağı 1 Eylül itibariyle kalkıyor. Karamürsel Ereğli’de balıkçılar yarın gece denize açılarak “Vira Bismillah” diyecek
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15 Nisan 2020 itibariyle getirilen av yasağı, 1 Eylül’de kalkıyor. Yasağın gelmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında balık çeşidi az ve fiyatlar da pahalı iken 1 Eylül itibariyle tezgahlar balık çeşitleriyle yeniden süslenecek. Karamürsel Ereğli’de balıkçılar denize açılarak “Vira Bismillah” diyecek. Yasağın kalkmasını heyecanla bekleyen İzmit Balıkhan esnafı da bereketli bir dönemin geçmesini bekliyor.

YİNE BALIĞA DOYACAĞIZ

Balıkhan'da bulunan Balıkçı Hamdi esnaflarından Ahmet İslamoğlu, “Her sezon olduğu gibi bu sezon da balıkçılar 1 Eylül gecesi, Ereğli’de denize açılacak. Bol ve bereketli balıklar yeniden tezgahlarımızı süsleyecek. 1 Eylül günü burada açılış yapacağız. Bu sezon da balığa doyacağız. Tüm halkımızı balık yemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

GEÇEN HAFTA TEZGAHLARDAKİ BALIK FİYATLARI

Palamut: (Tane) 10 – 15 TL

Sardalye: (Kilo) 40 - 50 TL

İstavrit: (Kilo) 40 ila 50 TL

Çupura: (Kilo) 40 TL

Mezgit: (Kilo) 35 TL

Yerli Somon: (Kilo) 35 – 40 TL

Karides: (Kilo) 50 TL

Barbun: (Kilo) 70 TL

30 Ağu 2020 - 20:06 - Gündem

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