Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Ağu 2020 - 20:12- Siyaset G: 30 Ağu 2020 - 20:13

CHP, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

CHP İl Örgütü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti. Programda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti. İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

“YASAKLARA MAHKUM ETMEYECEĞİZ”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kahramanlarını anmak için her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milleti’nin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği en değerli ve en milli gündür. Koronavirüs sebebiyle bir takım açılışlar, toplantılar, önemli gün kutlamalarına müsaade edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız” dedi.

30 Ağu 2020 - 20:12 - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İYİ Parti Kartepe’den hem aşure hem Türk bayrağı mask
İYİ Parti Kartepe’den hem aşure hem Türk bayrağı
CHP’li gençler İzmit’ten Karamürsel’e çıkarma yaptı mask
CHP’li gençler İzmit’ten Karamürsel’e çıkarma yaptı
Genç Parti ittifakların birinde yer alacak mask
Genç Parti ittifakların birinde yer alacak
YRP Çayırova’da üye seferberliği mask
YRP Çayırova’da üye seferberliği
Güney: “İzmit akın akın AK Parti diyor” mask
Güney: “İzmit akın akın AK Parti diyor”
Ali Babacan’ın oğlu ve eşi de koronavirüse yakalandı mask
Ali Babacan’ın oğlu ve eşi de koronavirüse yakalandı
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı! mask
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı!
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu mask
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu
İzmit Kent Meydanı karıştı! mask
İzmit Kent Meydanı karıştı!
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak mask
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü mask
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak? mask
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?

GALERİ

Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
Saklı cennette gün batımı manzarası mask
Saklı cennette gün batımı manzarası
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi mask
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL