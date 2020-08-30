CHP, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti. İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

“YASAKLARA MAHKUM ETMEYECEĞİZ”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kahramanlarını anmak için her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milleti’nin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği en değerli ve en milli gündür. Koronavirüs sebebiyle bir takım açılışlar, toplantılar, önemli gün kutlamalarına müsaade edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız” dedi.