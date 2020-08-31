Asker eğlencesi kanlı bitti! 11 yaralı

Kandıra'nın Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.S Saçmalarınisabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviyea alındı Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi yad da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.