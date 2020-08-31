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31 Ağu 2020 - 08:38- Asayiş G: 31 Ağu 2020 - 09:14

Asker eğlencesi kanlı bitti! 11 yaralı

Kandıra'da asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

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Kandıra'nın Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.S Saçmalarınisabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviyea alındı Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi yad da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

31 Ağu 2020 - 08:38 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Alaattin - her kural ihlali acı sonla bitmesi keyif verici olmaya başladı bende.kurallar insanlar i,çin konmuş.mutlaka uyulmalıdır.uymayanlar topluma karşı saygısız ve terbiyesizlik içerisinde olur.insanlara saygısı olmayan ve toplumun can ve mal güvenliğini hiçe sayanlar ıslah olmazlarsa belalarını bulsunlar inşaallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 09:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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