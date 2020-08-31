Nesli tükenen kuşa ilk yardım jandarmadan

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler jandarma sorumluluk bölgesinde devriye görevi yaptığı esnada, ormanlık alanda baygın bir kuş buldu. Kuşa yardım için Türkiye Yabani Hayatını Koruma ekiplerine ait olan ilk yardım hattı arandı. Yapılan görüşmelerde kuşun nesli tükenmekte olan ve doğada çok nadir görülen Kahverengi Bıyıklı Ebabil kuşu olduğu tespit edildi. İlk yardım hattından alınan bilgiler doğrultusunda kuşa şekerli su verildi. Kendisine gelen ebabil kuşu daha sonra doğaya salındı.