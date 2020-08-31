Tarhan; “Teknoloji yoksa istihdam da yok”

27 Ağustos’ta TÜİK’in açıkladığı 2019 yılına ait sanayi ve hizmet rakamlarına göre, 2019 yılında faal olan girişimlerin %43,9'u hizmet sektöründe, %36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %38,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,1 oldu. Açıklanan bu rakamları günümüz ile karşılaştırarak değerlendiren CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan istihdam ile teknoloji arasındaki ilişkinin ülke kalkınması için hayati derecede önemli olduğunu ifade etti ve bu istatistiklere göre dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

EKONOMİK KALKINMA HAYAL

Tarhan açıklamasında Nisan 2020 işsizlik rakamlarına dikkat çekerek şu sözlere yer verdi; “ülkemizde çalışabilir nüfus aslında 62 milyon 300 bin seviyesinde. Ama 2020 Nisan ayı itibariyle toplam istihdam sadece 25 milyon 600 bin civarında gerçekleşti. Oysa Türkiye 2019’ın Nisan ayında 28 milyon 200 bin kişiye iş sağlıyordu. Demek ki nüfusumuz ve çalışabilir nüfusumuz artıyor olmasına rağmen fiilen çalışan insan sayımız azalıyor. Dikkat edildiğinde bu rakamların çok düşük olduğu rahatça görülebilir. Çalışabilen her 100 kişiden sadece 41’in çalıştığı bir ülkede ekonomik kalkınma hayal”.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ OLMADAN KALKINMA OLAMAZ

Tarhan’a göre insanların iş bulamadığı ve hatta iş aramaktan bile vazgeçtiği ekonomik düzenimiz tamamen yanlış bir kalkınma modeli üzerine oturtulmuş durumda. Hizmetler sektörü ve inşaat sektörü temelli istihdam stratejisinin en baştan itibaren yanlış olduğunu söyleyen Tarhan, şu şekilde devam etti: “Rakamlar açıkça şunu söylüyor: Bu ülkedeki girişimcilerin % 87’si sanayi dışındaki sektörlerde, istihdamın da % 72’si sanayi dışında yoğunlaşmış durumda. Her iki alanda da hizmetler sektörü sanayinin önünde. Bu şekilde sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak mümkün olamaz. Üstelik kalkınmamızla ilgili tek sorun bu strateji ile sanayiye daha az kaynak ayrılmış olması değil. Türkiye sanayisi daha çok düşük teknolojiyle iş görüyor. İmalat sanayisindeki girişimcilerin yaklaşık %89’u düşük ve orta düşük teknoloji kullanıyor. 2020 yılında bu düzeyde teknoloji ile geleceğe dönük bir iş yaptığını söyleyen masallarda yaşıyor demektir. Sanayi istihdamındaki tablo da iç karartıcı. Sanayi istihdamının % 79’u düşük ve orta teknolojili işlerde çalışıyor. AKP’nin 18 yıllık ekonomi yönetiminin yanlış stratejileriyle bizi getirdiği yer çıkmaz bir sokak. İstihdam ve ekonomik etkinliklerin merkezinde sanayi değil, hizmetler ve inşaat sektörü var. Dahası var olan sanayi de ağırlıklı olarak düşük teknoloji kullanıyor. Geleceğini sanayi ve teknolojide aramayan bir ulusun ilerlemesine imkan yok.”