Zehra Coşkun Salih, Körfez'e tekrar döndü

Zehra Coşkun Salih'in tekrar Körfez'e baş hekim olarak dönmesi toplumun her kesimi tarafından 'olumlu bir atama' diye değerlendirildi. Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan Zehra Coşkun Salih; güler yüzlü-hanım efendi kişiliği ile bilinen bir idareci. Zehra Coşkun Salih'in Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne dönmesi; kurum çalışanları tarafından da sevinçle karşılandı.

Zehra Coşkun Salih Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu, ayrıca Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 1993 yılında Bingöl Kığiıda göreve başlayan 1994 yılında Zehra Coşkun Salih Körfez 3’nolu sağlık ocağında ilk diş ünitesinin kuruluşunda bulundu ve 24 yıl görev yaptığı Körfez ilçesinde uzun yıllar aktif diş hekimliği yaparak binlerce hastaya hizmet verdi Daha sonra sırasıyla