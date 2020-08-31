Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Ağu 2020 - 09:16- Sağlık G: 31 Ağu 2020 - 09:24

Zehra Coşkun Salih, Körfez'e tekrar döndü

Yaptığı hizmetlerle adından ses ettiren başarılı idareci Zehra Coşkun Salih, üç yıl aradan sonra tekrar Gölcük Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak dönüyor.

mask

Zehra Coşkun Salih'in tekrar Körfez'e baş hekim olarak dönmesi toplumun her kesimi tarafından 'olumlu bir atama' diye değerlendirildi. Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan Zehra Coşkun Salih; güler yüzlü-hanım efendi kişiliği ile bilinen bir idareci. Zehra Coşkun Salih'in Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne dönmesi; kurum çalışanları tarafından da sevinçle karşılandı. 

Zehra Coşkun Salih Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu, ayrıca Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 1993 yılında Bingöl Kığiıda göreve başlayan  1994 yılında Zehra Coşkun Salih Körfez 3’nolu sağlık ocağında ilk diş ünitesinin kuruluşunda bulundu ve 24 yıl görev yaptığı Körfez ilçesinde uzun yıllar aktif diş hekimliği yaparak binlerce hastaya hizmet verdi Daha sonra sırasıyla

31 Ağu 2020 - 09:16 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Lazer tedavisi çocukluk çağında da mümkün mask
Lazer tedavisi çocukluk çağında da mümkün
Hamilelikte egzersiz yapmanın sağladığı 7 altın fayda mask
Hamilelikte egzersiz yapmanın sağladığı 7 altın fayda
Koronaya karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi mask
Koronaya karşı güçlü bağışıklık için 5 beslenme önerisi
Bel ağrısı keyfinizi kaçırmasın mask
Bel ağrısı keyfinizi kaçırmasın
Diyette farkında olmadan yapılan hatalar! mask
Diyette farkında olmadan yapılan hatalar!
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti mask
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı! mask
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı!
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu mask
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü mask
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak? mask
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak

GALERİ

Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
Saklı cennette gün batımı manzarası mask
Saklı cennette gün batımı manzarası
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi mask
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL