Kocaelispor'da Burhan Eşer ve Numan Çürüksu sesleri!

Berkay Samancı’nın vedası ile sarsılan Kocaelispor’da dış transfer temasları sıkı bir şekilde devam ediyor. Bir çok futbolcuyu değerlendiren ve hem maliyeti düşük hem de kaliteli isimlere bakan Yeşil Siyahlılar kadrosuna son olarak Zonguldak Kömürspor’danstoperEmre Can Coşkun ve santrafor Yaser Hacımustafaoğlu’nu katmıştı.

SÜPER LİG KARİYERLİ

Hazırlık maçlarının ardından eksiklerini Kocaelispor’da 2 nokta takviye ile ilgili girişimler başladı.Gündemde iki isim var. Geride bıraktığımız sezon Akhisarspor’un formasını giyen Burhan Eşer ile Giresunspor’da sezonu geçiren Numan Çürüksu gündemin ilk sırasında yer alıyor. 35 yaşındaki kanat forvet Burhan Eşer Süper Lig’de 273 maçta 41, 1. Lig’de de 161 maçta 39 gole imza attı. 36 yaşındaki Nurman ise 102 Süper Lig, 124 1. Lig, 43 2. Lig ve 46 da 3. Lig maçında sahaya çıktı. N Erdem ÖVÜÇ