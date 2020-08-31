Şanbay farkını ortaya koyuyor

İzmitli teknik adam kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un gençlik geliştirme sorumluluğuna getirildi. Genç çalıştırıcı hızlı bir çalışma periyoduna girerek kısa bir süre içerisinde farkını ortaya koydu. Kendini samimi bir şekilde karşılayan Erzurumspor camiasına teşekkür eden Şanbay şu şekilde konuştu: Erzurum’da zaman gayet güzel geçiyor. Gerek Belediye Başkanımız ve ekibinin gerekse de Kulüp Başkanımızın yaklaşımları çok olumlu. Kendilerine teşekkür ediyorum.

EMRE MORGİL DE EKİPTE

Göreve gelir gelmez tüm ilçelerde seçmeler yaptık. Eksiklik olarak gördüğümüz, ilçelerdeki spor okullarını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Tabii ki okullarla da iş birliği halindeyiz. Erzurum’da belli bir potansiyel var ve biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışacağız” dedi. Şanbay öte yandan İzmitli genç teknik adamlardan ve Erzurum’da ikamet eden Emre Morgil’in de heyecanının hayli yüksek olduğunu kendisinin alt yaş gruplarında değerlendirileceğini belirtti.