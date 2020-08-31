Kızılyıldız’a 100 Euro borç kaldı

Kocaelispor’un artık klasikleşen kamburu haline gelen Kızılyıldız bonservis sorunu ile ilgili olarak 20 bin Euro daha ödendi. Kocaelispor Mali Asbaşkanı İsmail Araç’ın bire bir ilgilendiği dosya ile ilgili olarak 120 bin Euro’luk bir borç kalmıştı. 20 Ağustos’a ertelenen taksit kısa bir süre önce ödendi. Kalan 100 bin Euroluk borç iki ayrı taksit halinde ödenecek. 50 bin Euroluk taksit ile ilgili de ek süre talebi bir kez daha olumlu neticelendi.