Kızılyıldız’a 100 Euro borç kaldı

Kocaelispor’un artık klasikleşen kamburu haline gelen Kızılyıldız bonservis sorunu ile ilgili olarak 20 bin Euro daha ödendi. Kocaelispor Mali Asbaşkanı İsmail Araç’ın bire bir ilgilendiği dosya ile ilgili olarak 120 bin Euro’luk bir borç kalmıştı. 20 Ağustos’a ertelenen taksit kısa bir süre önce ödendi. Kalan 100 bin Euroluk borç iki ayrı taksit halinde ödenecek. 50 bin Euroluk taksit ile ilgili de ek süre talebi bir kez daha olumlu neticelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.