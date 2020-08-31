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31 Ağu 2020 - 15:04- Spor G: 31 Ağu 2020 - 15:05

Gençler salladı yıkamadı: 3-2

Kocaelispor U-19 takımı Marmara Kupası’ndaki ilk maçında Başakşehir U-19 takımı ile karşılaştı.
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Kocaelispor U-19 takımı Marmara Kupası’ndaki ilk maçında Başakşehir U-19 takımı ile karşılaştı. KartepeGreen Park LefterKüçükandonyadis sahasındaki maçı Başakşehir ekibi 3-2 kazandı. Yeşil Siyahlıların gollerini Berkay ve Volkan attı. Kocaelispor’un Marmara Kupası’ndaki ikinci maçı yarın Ümraniyespor ile U-19 takımı ile olacak ve mücadele saat 14.00’de başlayacak.

31 Ağu 2020 - 15:04 - Spor

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