Gençler salladı yıkamadı: 3-2

Kocaelispor U-19 takımı Marmara Kupası’ndaki ilk maçında Başakşehir U-19 takımı ile karşılaştı. KartepeGreen Park LefterKüçükandonyadis sahasındaki maçı Başakşehir ekibi 3-2 kazandı. Yeşil Siyahlıların gollerini Berkay ve Volkan attı. Kocaelispor’un Marmara Kupası’ndaki ikinci maçı yarın Ümraniyespor ile U-19 takımı ile olacak ve mücadele saat 14.00’de başlayacak.