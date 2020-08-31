Batuhan Er başladı

Kocaelispor’un Somaspor ile oynadığı hazırlık maçında sağ ayak arka adalesinden sakatlanan Batuhan Er’in arka adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edilmişti. Golcü futbolcu kulüp masörleri tarafından sıkı takip edilerek bireysel çalışmalara başladı. Batuhan’ın 3 ya da 4 hafta sonra takımdaki yerini alması bekleniyor.