Fikstürlerimiz belli oluyor

2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları fikstür çekimi bugün gerçekleşecek. Fikstür çekimi, JW Marriott Otel'de TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Ancyra Salonu'nda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri delegelerinin katılımı ile yapılacak.