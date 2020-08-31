Helal olsun sana Murathan Hancı !..

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübüadına mücadele eden ve daha önce de İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonu olanMurathan Hancı, tüm rakiplerini sayı üstünlüğü ile geçerek üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Sporcunun antrenörü Soner Açıkyol, Murathan’ın bir kez daha hem Kartepe ilçesini hem de Kocaeli’yi gururlandırdığını belirtti ve başarılı karatecinin uzun yıllar boyunca şampiyonluklar kazandıracağına inandığını ifade etti.