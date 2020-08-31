Kural ihlali yapan 60 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Ağustos günü yapılan kontrollerde bin 246 iş yeri denetlenirken 17 bin 493 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 27 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 şahsa ve maske takmadığı için 22 şahsa olmak üzere toplam 60 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.