Haftalık uyuşturucu raporu: 23 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 Ağustos – 30 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 40 ayrı operasyonda 330 gram esrar, 30 kilo800 gram sentetik uyuşturucu, 533 gram sentetik uyuşturucu, 106 gram metamfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 3 adet captagon, 1 gram kokain, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 36 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 910 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 63 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanmış 2’si adli kontrolle, diğer 39 kişi ise serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı olayda ise 35 kök kenevir ve 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.