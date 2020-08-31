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31 Ağu 2020 - 15:29- Ekonomi G: 31 Ağu 2020 - 15:33

Zeytinoğlu ‘Büyümedeki yüzde 9.9 daralmayı’ değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, COVİD-19 nedeniyle ekonominin en çok etkilendiği ikinci çeyrek büyüme verisini değerlendirdi.
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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralan GSYH oranına ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İkinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 9.9 daraldı. Bu yılın ikinci çeyreği tüm dünyada pandeminin etkisini en fazla hissedildiği dönemdi. Bizde de aynısı oldu. Buna rağmen ikinci çeyrekte ortalama yüzde 9.8 daralan OECD ülkelerinden İngiltere’nin yüzde 20.4, Fransa’nın yüzde 13.8 ve İtalya ekonomisinin yüzde 12.4 gerilediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 seviyesinde gerilemesini gelecek açısından umut verici görüyoruz.” dedi. Sanayi sektörü için umutlu konuşan Ayhan Zeytinoğlu “Ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörü yüzde 16.5 daralırken, bunun yanı sıra hizmetler sektörü yüzde 25 ve inşaat yüzde 2.7 daraldı. Üçüncü çeyrekte genel büyümede pozitife geçmekte zorlanabiliriz ama sanayide eski rakamlara dönebileceğimizi bekliyoruz. Dördüncü çeyrek ve sonrası için daha ümitliyiz.” açıklamasını yaptı.

"BU DARALMAYI BEKLİYORDUK"

Fabrikaların artık çalıştığına dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu; “Bizim en fazla üzerinde durduğumuz veri olan sanayi sektörü yüzde 16.5, imalat sanayi yüzde 18.4 daraldı. Özellikle ikinci çeyrekte açıklanan hemen hemen tüm öncü göstergelerde bu daralmayı bekliyorduk. Nisan ayında Odamız üyesi olan firmaların yüzde 24’ü duruştaydı. Bugün ise artık firmalarımızın tamamı çalışıyor. Üçüncü çeyrekte imalat sanayinde 2019 seviyelerine gelebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.  İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatının, yüzde 35.3 gerileyerek ile sert bir daralma yaşadığına işaret eden KSO Başkanı “Turizm gelirleri ikinci çeyrekte neredeyse durma noktasına geldiği için sanayi ayağı iyi olsa da önümüzdeki çeyrekte eski büyüme rakamlarına ulaşmakta zorlanabiliriz.” şeklinde konuştu.

"YATIRIMLARDAKİ HARCAMALAR GERİLEDİ"

Pandeminin yatırımları da olumsuz etkilediğine dikkat çekerek “Yatırımlardaki harcamalar da maalesef yüzde 6.1 geriledi.” diyen Zeytinoğlu “İkinci çeyreğin ortalarından itibaren devreye giren kamu desteklerinin olumlu etkisini asıl üçüncü çeyrekte göreceğiz. Biliyorsunuz devletimiz doğrudan gelir transferi ile yani, kısa çalışma ödeneği, vergi indirimleri, vergi ötelemeleri gibi desteklerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu destekli kredi destekleri verdi. Bu desteklerin piyasaya olumlu etkilerini sanayi üretimi ve ihracattaki artışlardan göreceğiz. Tabi bu katkıların da sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak destekler olmadığını biliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

31 Ağu 2020 - 15:29 - Ekonomi

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