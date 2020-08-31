Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi’nin eğitime ne zaman açılacağı ve pandemi koşullarının da görüşüleceği seneto toplantısında alınacak kararları listeledi. Rektör Hülagü, sosyal medya hesabından paylaştığı detaylarda şu ifadelere yer verdi; “Bugün Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcıları ile eğitim başlıklı koordinasyon toplantısı yaptık. 10 Eylül Perşembe günü yapılacak senato ve yönetim kurulumuza aşağıdaki başlıklarla sunum yapmayı ve onay almayı kararlaştırdık. Ayrıntılı sorularınız senato toplantısından sonra cevaplandırılacaktır. O nedenle soru almayacağım. Nihai kararı senatomuz verecektir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı bir görev gibi benimsemenizi rica ediyorum. Kararımız hayırlara vesile olur İnşallah.”

Senetoya sunulacak liste ve alınacak kararlar:

A) Eğitim yılımızın 5 Ekim 2020 yılında başlamasına,

B) Teorik olarak yapılması gereken derslerin online, uygulamalı ve laboratuvar çalışması zorunlu olanların gerekli önlemleri alarak ve öğrenci sayısını haftaya bölerek örgün olarak yapılmasına

C) Tüm fakülteler ve MYO'ların kendine uygun program oluşturmasına,

D) Staj zorunluğu olan bölümlerdeki öğrencilerin kendi illerinde de yaptıkları stajın kabul edilmesine

E) Sınavların online ama gerekli tüm önlemlerin alınarak yapılmasına karar verildi.