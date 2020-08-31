Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
31 Ağu 2020 - 17:21- Gündem G: 31 Ağu 2020 - 17:23

İzmit’te 30 Ağustos, 4x4 konseri ile kutlandı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren 4x4 grubu, şarkıları ile İzmitlileri coşturdu

mask

İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Yaklaşık bir haftadır devam eden etkinlikler, bugün düzenlenen 4x4 konseri ile sona erdi. İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte önce İzmit Belediyesi Sahne Sanatları ve Halk Dansları toplulukları çeşitli gösteriler sergiledi. Büyük beğeni toplayan gösterilerin ardından ünlü rock grubu 4x4 şarkıları ile İzmitlileri coşturdu. Arada Bir, Dün Gece, Aylar Geçer gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü rock grubu, dinleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

“ZAFER BAYRAMI’NA YAKIŞIR KUTLAMA”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı adına yakışır şekilde kutlamak istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "30 Ağustos büyük zafer, Türklerin büyük zaferi. Bir gün yerine bir hafta kutlamak istedik. Geçen sene de böyle yapmıştık. Bugün de artık geleneksel hale getirdik. Bu zaferin coşkusuna yakışır şekilde, Büyük Zafere yakışır şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Kentin dört bir yanında ve farklı etkinliklerle kutlamaya gayret ediyoruz” dedi.

“HALKIMIZI KORUMAK GÖREVİMİZ”

Hürriyet, “Pandemi kurallarına olabildiğince uymaya çalışıyoruz. Halkımızı korumak görevimiz. Onların sağlığını riske atamayız. Özellikle vakaların çoğaldığı bir dönemde. Coşkuyu tabii ki yaşayacağız, ama önce sağlığımızı ve halkımızın sağlığını koruyacağız. Olabildiğince önlemlerimizi arttırarak burada hem sosyal mesafeye hem maske kullanımına uygun şekilde etkinliğimizi planladık” “ifadelerine yer verdi.

31 Ağu 2020 - 17:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yaz ve kış lastikleri nasıl saklanmalı? mask
Yaz ve kış lastikleri nasıl saklanmalı?
Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu mask
Hurdaya ayrılmayan otobüsler yeniden hayat buldu
Türk Telekom’dan siber güvenliğe katkı mask
Türk Telekom’dan siber güvenliğe katkı
Balıkçılığımızı kıyıya hapsolarak geliştiremeyiz mask
Balıkçılığımızı kıyıya hapsolarak geliştiremeyiz
Muhammed Reis de Sakarya’da mask
Muhammed Reis de Sakarya’da
Başkan Turan, Sami Çakır’ı ağırladı mask
Başkan Turan, Sami Çakır’ı ağırladı
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı! mask
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı!
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu mask
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü mask
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak? mask
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti mask
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti

GALERİ

Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
Saklı cennette gün batımı manzarası mask
Saklı cennette gün batımı manzarası
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi mask
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL