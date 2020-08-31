AKP Çayırova'da temayül yapılacak

AKP Çayırova İlçe Başkan Adaylığı için 1 Eylül Salı günü (yarın) ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile ilçe belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları katılımıyla temayül yapılacak. AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'ndaki temayül saat 15.00’te başlayacak. Temayülde AKP Genel Merkez İl Koordinatörü Hikmet Ayar hazır bulunacak. Temayüle katılanlar ilçe başkanı olarak görmek istediği 3 ismi yazabilecek. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, 13 Eylül’de yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.