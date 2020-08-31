Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
31 Ağu 2020 - 18:05- Siyaset G: 31 Ağu 2020 - 18:10

AKP Çayırova'da temayül yapılacak

AKP Çayırova İlçe Başkan Adaylığı için 1 Eylül Salı günü (yarın) temayül yapılacak
mask

AKP Çayırova İlçe Başkan Adaylığı için 1 Eylül Salı günü (yarın) ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile ilçe belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları katılımıyla temayül yapılacak. AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'ndaki temayül saat 15.00’te başlayacak. Temayülde AKP Genel Merkez İl Koordinatörü Hikmet Ayar hazır bulunacak. Temayüle katılanlar ilçe başkanı olarak görmek istediği 3 ismi yazabilecek. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, 13 Eylül’de yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

31 Ağu 2020 - 18:05 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP Çayırova'da temayül yapılacak mask
AKP Çayırova'da temayül yapılacak
“Esnafımızın sıkıntılarına yenileri ekleniyor” mask
“Esnafımızın sıkıntılarına yenileri ekleniyor”
Turan, Milletvekili Çakır ile Kandıra’yı gezdi mask
Turan, Milletvekili Çakır ile Kandıra’yı gezdi
Türkkan, Bakan Kurum’a sahillerdeki boğulmaları sordu mask
Türkkan, Bakan Kurum’a sahillerdeki boğulmaları sordu
Milletvekili Barış Atay’a saldırı! mask
Milletvekili Barış Atay’a saldırı!
Tarhan; “Teknoloji yoksa istihdam da yok” mask
Tarhan; “Teknoloji yoksa istihdam da yok”
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı! mask
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı!
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu mask
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü mask
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak? mask
Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti mask
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti

GALERİ

Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
Saklı cennette gün batımı manzarası mask
Saklı cennette gün batımı manzarası
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi mask
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL