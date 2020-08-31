Koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 31 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1587 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 44 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 370'e, toplam vaka sayısı ise 270 bin 133'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1087 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1087 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 244 bin 926'ya yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.
TEST SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ
Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.