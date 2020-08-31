D100 karayolunda otobüsün çarptığı şahıs ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. isimli vatandaş bariyerlerden atlayarak D100 karayolunun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen 41 BR 318 plakalı halk otobüsü duramayarak İbrahim B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile İbrahim B. yaralandı. Yaşanan kaza sonrasında araçta bulunan yolcular İbrahim B.’nin yardımına koşarken, bir yandan da durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otobüste yolculuk eden Buket Döner isimli hemşire İbrahim B.’nin ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İbrahim B. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.