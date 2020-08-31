Himmet Coşkun Çakır hayatını kaybetti

Yakalandığı amansız hastalıkla yaklaşık 2.5 aydır mücadele eden 76 yaşındaki Kocaeli eski il Milli Eğitim Müdürlerinden emekli öğretmen Himmet Coşkun Çakır, yaşam savaşını kaybetti. 4 kız babası Çakır’ın cenazesi 1 Eylül Salı günü (yarın) Bursa Yenikaraman Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.