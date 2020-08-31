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31 Ağu 2020 - 23:33- Gündem G: 31 Ağu 2020 - 23:38

Himmet Coşkun Çakır hayatını kaybetti

Kocaeli eski il Milli Eğitim Müdürlerinden Himmet Coşkun Çakır hayatını kaybetti.

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Yakalandığı amansız hastalıkla yaklaşık 2.5 aydır mücadele eden 76 yaşındaki Kocaeli eski il Milli Eğitim Müdürlerinden emekli öğretmen Himmet Coşkun Çakır, yaşam savaşını kaybetti. 4 kız babası Çakır’ın cenazesi 1 Eylül Salı günü (yarın) Bursa Yenikaraman Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

31 Ağu 2020 - 23:33 - Gündem

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