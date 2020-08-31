Kocaeli’de 251 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde yapılan aramalarda boyu 50-220 santim aralığında 251 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.