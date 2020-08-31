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31 Ağu 2020 - 23:38- Asayiş G: 31 Ağu 2020 - 23:40

Kocaeli’de 251 kök kenevir ele geçirildi

İzmit'de bir evin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 251 kök kenevir ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde yapılan aramalarda boyu 50-220 santim aralığında 251 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

31 Ağu 2020 - 23:38 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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