Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği'nden müthiş projeler

Birol Solak başkanlığında geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği, hazırladıkları projelerle dikkat çekiyor. Hayata geçirilmesi oldukça kolay olan çalışmalar önceki gün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında tanıtıldı. Toplantıya başkan yardımcısı Ergün Akkaya, sekreter Erol Güçlü, sayman Turgay Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri Metin Safkan, Sevtap Bilgili, Şebnem Özoral ile Hüseyin Aydın da katıldı.
BİRLİKTE YAPACAĞIZ
Başkan Birol Solak, ilimizin en gözde ve turistik yapıya sahip Değirmendere’nin bir marka olduğuna dikkat çekerek, “Değirmendere’mizin turizmde hak ettiği değeri alması için çalışan bir derneğiz. Elimizden geldiği sürece projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunu yaparken tabi ki desteklere de ihtiyacımız olacak. Küçük dokunuşlar, büyük eserler meydana getirir. Bizlerde yönetim olarak Değirmendere’mizin çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bu tabi ki birlikte olacak işler” ifadelerini kullandı.
İŞTE O PROJELER
Başkan Solak konuşmasının devamında projelerini ana başlıklarıyla şöyle özetledi: ‘Sokakta Sanat Var’ adıyla Hayallere Tuval Gerekmez, Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi, Sokak Tiyatrosu ve Sokak Müzisyenleri Etkinlikleri. ‘Sokakta Yaşam Var’ adıyla; Bağımlı Olma Özgür Ol, Doğanın Kalbinde Yürüyüş ve Uçurtma Etkinliği. ‘Sanaldan Gerçeğe’ adıyla; Oyun Sokağı Geçmişe Götürüyor, Hayallerin Cama Yansıması (Füzyon). Değirmendere’ye Sahip Çık ve Her Yerde Spor. Solak, her hafta bu projeleri detaylarıyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.