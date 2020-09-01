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01 Eyl 2020 - 09:29- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 09:31

Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği'nden müthiş projeler

Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği, Değirmendere’nin turizmde hak ettiği marka özelliğine sahip olabilmesi için hazırladıkları projelerini duyurdu.
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Birol Solak başkanlığında geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği, hazırladıkları projelerle dikkat çekiyor. Hayata geçirilmesi oldukça kolay olan çalışmalar önceki gün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında tanıtıldı. Toplantıya başkan yardımcısı Ergün Akkaya, sekreter Erol Güçlü, sayman Turgay Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri Metin Safkan, Sevtap Bilgili, Şebnem Özoral ile Hüseyin Aydın da katıldı.

BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Başkan Birol Solak, ilimizin en gözde ve turistik yapıya sahip Değirmendere’nin bir marka olduğuna dikkat çekerek, “Değirmendere’mizin turizmde hak ettiği değeri alması için çalışan bir derneğiz. Elimizden geldiği sürece projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunu yaparken tabi ki desteklere de ihtiyacımız olacak. Küçük dokunuşlar, büyük eserler meydana getirir. Bizlerde yönetim olarak Değirmendere’mizin çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bu tabi ki birlikte olacak işler” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PROJELER

Başkan Solak konuşmasının devamında projelerini ana başlıklarıyla şöyle özetledi: ‘Sokakta Sanat Var’ adıyla Hayallere Tuval Gerekmez, Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi, Sokak Tiyatrosu ve Sokak Müzisyenleri Etkinlikleri. ‘Sokakta Yaşam Var’ adıyla; Bağımlı Olma Özgür Ol, Doğanın Kalbinde Yürüyüş ve Uçurtma Etkinliği. ‘Sanaldan Gerçeğe’ adıyla; Oyun Sokağı Geçmişe Götürüyor, Hayallerin Cama Yansıması (Füzyon).  Değirmendere’ye Sahip Çık ve Her Yerde Spor. Solak, her hafta bu projeleri detaylarıyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

01 Eyl 2020 - 09:29 - Gündem

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