Yürüyüş Yolu'nda yangın paniği!

İzmit Hürriyet Caddesi Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan Garanti Bankası’nda yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkan dumanlar çevreyi kaplarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yapılan inceleme sonrası, yangının kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.