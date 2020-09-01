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01 Eyl 2020 - 09:40- Yaşam G: 01 Eyl 2020 - 09:43

Oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi!

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Dizi çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan oyuncu Haldun Boysan kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Boysan set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haldun Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Boysan, Kara Melek, Gemide, Çılgın Bediş, Kurtlar Vadisi gibi birçok film ve dizide rol almıştır.

01 Eyl 2020 - 09:40 - Yaşam

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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