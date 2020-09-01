ARC Lojistik, filosunu 20 adet F-MAX ile genişletti

2014 yılında Bursa’da Fahrettin Arabacı tarafından kurulan ve 6 yıl içinde bölgenin önemli lojistik firmalarından biri haline gelen ARCLOG Lojistik, filosunu 20 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletti. 2019 yılında uluslararası nakliyat firması MRLLOG ile ortaklık anlaşması imzalayan ARCLOG Lojistik, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere global arenada da hizmet sağlıyor.

ARC Lojistik Bursa Nilüfer’deki merkez ofisinde düzenlenen araç teslimat törenine ARC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Satış Bölge Müdürü Orhan Altınbaş, Erdeğer Ford Trucks Genel Müdürü Tunç Ertaş, Erdeğer Satış Müdürü Korkut Karakaya ve firma çalışanları da katıldılar. Teslimat töreninde Ford Trucks F-MAX’i yerli üretim olması, Eskişehir’de üretilmesi ve yaygın yedek parça ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı hizmetlerden dolayı ile tercih ettiklerini vurgulayan Fahrettin Arabacı’ya Ford Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

F-MAX, düşük sahip olma maliyetleri ile güç ve verimlilik sunuyor

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500 PS, 2500 Nm güç ve 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7'ye varan oranda azaltılması ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor F-MAX’te bir arada

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.