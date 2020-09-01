Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
01 Eyl 2020 - 10:01- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 10:44

İşte vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir

Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.
mask

İşte Hakan'ın yazısının ilgili kısmı: 

İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK

İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir 

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.

İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

*

ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...

Şunu da söyleyeyim:

Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti...

Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.

*

ANA KAYNAK: DÜĞÜNLER

Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir 

Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı.

Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu.

Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı...

İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık.

*

DOLULUK ORANLARI

Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranlarını veriyorum:

- Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı: Yüzde 47...

- Yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60..

- Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30...

*

HASTANE SORUNU YOK 

Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela...

Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı.

Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var.

Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz.

Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.

*

YAPILMASI GEREKEN

Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyon... Fakat dünyada hiçbir ülke, tam izolasyona geçmek istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çok anlaşılır nedenlerle bu çözüme geçilmiyor hem dünyada hem Türkiye’de.

Bu durumda yapılması gereken iki şey var: Maske ve mesafe...

Maske ve mesafe kuralına uyarsak yüzde 90 oranında başarı kazanırız.

Maske ve mesafeye alışmamız lazım.

Bu konuda hassas olalım yeter.

Maske ve mesafeyi uygularsak üst solunum yoluyla bulaşan her türlü hastalığı da önlemiş oluruz.

FİLYASYON, FİLYASYON

Düğünleri sınırlandırdık.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir 

Kamuda esnek çalışmaya geçiliyor.

Kamuda ikramları kaldırdık.

Filyasyon ekiplerinin sayısını arttırdık.

Şu anda sahadaki filyasyon ekibi sayısı 10 bini geçmiş durumda.

Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz.

Şu anda Konya’da 460 ekip, Şanlıurfa’da 200 ekip, Mardin’de 111 ekip, Diyarbakır’da 370 ekip, Erzurum’da 207 ekip, İzmir’de 350 ekip, Kayseri’de 120 ekip, Van’da 128 ekip sahada...

*

RİSK VAR

Virüs, gücünü kaybetmedi.

Ölümlerin sayısı da artıyor. Ağır vaka sayısı da artıyor.

Bizim özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız lazım. Risk burada.

Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik.

Şöyle bir sistem oturtmaya çalışıyoruz:

Hastanın tanısını erken dönemde koymaya çalışıyoruz. Tanı koyduktan hemen sonra hastanın durumu ne olursa olsun ilaç tedavisi başlatıyoruz. Hastayı evinde izole ediyoruz. Filyasyon ekipleri hemen temaslı taramasına başlıyor.

01 Eyl 2020 - 10:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Fatma - Bu işte bir yanlışlık ar,en yüksek olduğu mart,nisan aylarında bile komşu,dost,akrabalarımızda pozitif vaka duymuyorduk,şimdi etrafımız sarılı durumda ama artan şehirlerde Kocaeli’nin adı yook!Yalvarırım şeffaf olun halk nasıl olsa koskaca Türkiye’de 1 vaka var diye rehavette ,denetim yok ,böyle rehavet,yasaksız,deneyimsiz devam ederse sonumuz hiç hayırlı gözükmüyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Eylül 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği'nden müthiş projeler mask
Değirmendere Kültür ve Turizm Derneği'nden müthiş projeler
Vera Trio İzmit Belediyesi ile barış için çalacak mask
Vera Trio İzmit Belediyesi ile barış için çalacak
İzmit’te 30 Ağustos, 4x4 konseri ile kutlandı mask
İzmit’te 30 Ağustos, 4x4 konseri ile kutlandı
Sürücülerin dikkatine! O güzergah değişti mask
Sürücülerin dikkatine! O güzergah değişti
Yaz ve kış lastikleri nasıl saklanmalı? mask
Yaz ve kış lastikleri nasıl saklanmalı?
Bu sene balık ekmek yok! mask
Bu sene balık ekmek yok!
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu mask
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim 5 Ekim'de başlayacak!
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti mask
Kocaeli'de iki hastanenin başhekimi değişti
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi mask
Şener Söğüt'ün koronavirüsünü nereden kaptığı öğrenildi
Halil Ergün Özcan hayatını kaybetti mask
Halil Ergün Özcan hayatını kaybetti

GALERİ

Mısır taşıyan tırın içinden 150 kilo eroin çıktı mask
Mısır taşıyan tırın içinden 150 kilo eroin çıktı
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı mask
Peynir kutularının içinde bin 39 tarihi sikke yakalandı
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor mask
Oğlunun sağlığına kavuşması için her fırsatta Türkiye’nin yolunu tutuyor
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor mask
Adada sadece bir ailenin yaşamasına izin veriliyor
Saklı cennette gün batımı manzarası mask
Saklı cennette gün batımı manzarası
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL