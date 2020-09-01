18 yaşındaki Yağmur her yerde aranıyor!

Gebze’de ikamet eden 18 yaşındaki Yağmur Bol’dan dünden beri haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre dün Gebze’deki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Yağmur'un ailesi durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. 1.57 boylarında olan Yağmur’un kaybolmadan önce üzerinde siyah çerçeveli gözlük, siyah tişört ve koyu mavi kot pantolon olduğu öğrenildi. Aile genç kızı görenlerin ya da duyanların 0534 412 50 43 numaradan kendilerine ulaşmasını istiyor.