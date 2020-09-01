“Daha kısıtlayıcı tedbirler almayalım”

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Emniyet ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrası uyarılarda bulundu. Vali Yavuz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin değerlendirildiği haftalık Emniyet ve Asayiş Koordinasyon toplantısını Valiliğimizde ilgili kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirdik. Salgının yayılımını engellemek için denetim faaliyetlerine titizlikle devam edeceğiz” dedi.
“HER GÜN 25 BİN KİŞİ KONTROL EDİLİYOR”
“Kurallara uyalım” diyen Yavuz, “Değerli kardeşlerim, salgının yayılmasını engellemek için her gün ortalama güvenlik birimlerimize 25 bin kişinin kontrolünü yaptırıyor ve 3000 civarı iş yerini denetletiyoruz. Kurallara uyalım ki tekrar daha kısıtlayıcı tedbirler almak zorunda kalmayalım” ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.