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01 Eyl 2020 - 10:19- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 10:44

“Daha kısıtlayıcı tedbirler almayalım”

Vali Seddar Yavuz, Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kurallara uyalım ki tekrar daha kısıtlayıcı tedbirler almak zorunda kalmayalım” dedi.
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Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Emniyet ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrası uyarılarda bulundu. Vali Yavuz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin değerlendirildiği haftalık Emniyet ve Asayiş Koordinasyon toplantısını Valiliğimizde ilgili kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirdik. Salgının yayılımını engellemek için denetim faaliyetlerine titizlikle devam edeceğiz” dedi.

“HER GÜN 25 BİN KİŞİ KONTROL EDİLİYOR”

“Kurallara uyalım” diyen Yavuz, “Değerli kardeşlerim, salgının yayılmasını engellemek için her gün ortalama güvenlik birimlerimize 25 bin kişinin kontrolünü yaptırıyor ve 3000 civarı iş yerini denetletiyoruz. Kurallara uyalım ki tekrar daha kısıtlayıcı tedbirler almak zorunda kalmayalım” ifadelerine yer verdi. 

01 Eyl 2020 - 10:19 - Gündem

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