İzmitli muhtar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi!

İzmit Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş, dün Giresun Dereli’de sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ettiği görüntüleri paylaşarak eleştiride bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın maske, mesafe, temizlik konusunda vatandaşlara uyarıda bulunduğu ancak dün gerçekleştirilen ziyaretin miting havasında gerçekleşmesine tepki gösterdi

OLMAMALIYDI

Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şu ifadelerle eleştirdi; “Bu görüntüdeki kalabalık iç içe, hınca hınç bir şekilde doluluk görüntüsü gerçek ise vay ki halimize. İnsanlara kim ne anlatabilir ki? Ceza keserek düzelmez bu iş. Topluma ne anlatacağız ki! Bizde herkes gördüğüne inanır. Olmamalıydı. Anlaşılan biz bu virüsü çok sevdik. Maske, mesafe, temizlik deniyordu değil mi?”