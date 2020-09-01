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01 Eyl 2020 - 13:16- Asayiş G: 01 Eyl 2020 - 15:26

Kaan Şensoy evinde vuruldu!

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün'ün eski eşi İhsan Kaan Şensoy(33), evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Fatih Mahallesi Müjde Sokak adresinde bulunan bir evde meydana gelen olayda İhsan Kaan Şensoy(33), tartıştığı kişi tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Kasığına ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy kanlar içinde kalırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şensoy, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Şensoy hemen ameliyata alınırken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şensoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen ve tetiği çektiği iddia edilen E.G.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şensoy'un bu sabah görüştüğü kişilerce tehdit edildiği ve olaydan yaklaşık 1 saat önce İzmit'e gelerek bir konu hakkında basın açıklaması yapmak istediği öğrenildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün'ün eski eşi olan ve aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemelik olan ikiliden Şensoy geçtiğimiz aylarda tutuklanmış, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde yattıktan sonra ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılmıştı. 

01 Eyl 2020 - 13:16 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kadina Şi̇ddete Hayir - ilahi adalet demek istemem ama ... kadına ŞİDDETE HAYIR!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Eylül 14:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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