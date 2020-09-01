2 ve 3. liglerde statüler belli oldu

2. LİG STATÜ
· Grup liderleri doğrudan TFF 1. Lig’e çıkacak.
· Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.
· 2 gruptaki play-off biricileri tarafsız sahada final maçı oynanacak ve kazanan takım 1. Lig’e çıkacak.
· Gruplarında son 3’e girecek toplam 6 takım 3. Lig’e düşecek.
3. LİG STATÜ
· 4 grup birincisi doğrudan 2. Lig'e çıkacak.
· Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.
· Her grubun play-off birincileri tarafsız dahada tek maç eleme usulü oynayacak ve 2 takım daha 2. Lig'e çıkacak.
· Son 4'ler küme düşecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.