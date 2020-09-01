2 ve 3. liglerde statüler belli oldu

2. LİG STATÜ

· Grup liderleri doğrudan TFF 1. Lig’e çıkacak.

· Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.

· 2 gruptaki play-off biricileri tarafsız sahada final maçı oynanacak ve kazanan takım 1. Lig’e çıkacak.

· Gruplarında son 3’e girecek toplam 6 takım 3. Lig’e düşecek.

3. LİG STATÜ

· 4 grup birincisi doğrudan 2. Lig'e çıkacak.

· Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.

· Her grubun play-off birincileri tarafsız dahada tek maç eleme usulü oynayacak ve 2 takım daha 2. Lig'e çıkacak.

· Son 4'ler küme düşecek.