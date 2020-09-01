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01 Eyl 2020 - 13:26- Spor G: 01 Eyl 2020 - 13:28

2 ve 3. liglerde statüler belli oldu

TFF 2 ve 3. Lig’de statüler açıklandı. İşte statüler

Erdem ÖVÜÇ
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2. LİG STATÜ

·        Grup liderleri doğrudan TFF 1. Lig’e çıkacak.

·        Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.

·        2 gruptaki play-off biricileri tarafsız sahada final maçı oynanacak ve kazanan takım 1. Lig’e çıkacak.

·        Gruplarında son 3’e girecek toplam 6 takım 3. Lig’e düşecek.

3. LİG STATÜ

·        4 grup birincisi doğrudan 2. Lig'e çıkacak.

·        Gruplarında 2,3.4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynayacak.

·        Her grubun play-off birincileri tarafsız dahada tek maç eleme usulü oynayacak ve 2 takım daha 2. Lig'e çıkacak.

·        Son 4'ler küme düşecek.

01 Eyl 2020 - 13:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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