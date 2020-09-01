Balıkhan’da tezgahlar doldu taştı

1 Eylül itibariyle denizlerde av sezonu açıldı. Av sezonunun açılmasıyla birlikte Balıkhan’da satış yapan balıkçıların tezgahlarında ürün çeşitliliği arttı, fiyatlar inişe geçti. İlk gün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Balıkhan’da esnafın da yüzü güldü. Bu yıl sezonun açılması ile birlikte hamsi dün 50 TL iken, bugün 35 TL’ye satışa sunuluyor. İstavrit ise dün 45 TL iken, bugün ise 30 TL’den satılıyor. Öte yandan palamutun tanesinin gramajı ise yeni sezonda 350-400 gram arasında değişti belirtildi.

İŞTE BALIK FİYATLARI

Hamsi: 35 TL

İstavrit: 30 TL

Sardalya: 30 TL

Palamut (tane): 15- 17,5 TL

Tekir: 30 TL

Çupra (kilo): 50 TL

ÇUPRA (tane): 10 TL

Levrek (kilo): 50 TL

Levrek (tane): 10 TL

Kalamar: 60 TL

Barbun: 80 TL

Karadeniz mezgit: 35 TL