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01 Eyl 2020 - 14:20- Spor G: 01 Eyl 2020 - 15:08

Sarıyer maçı ile başlıyoruz… Maç İzmit’te

Kocaelispor yeni sezona Sarıyer maçı ile başlıyor. Maç 20 Eylül'de İzmit’te. İkinci hafta rakip deplasmanda Manisa Futbol Kulübü olacak. Üçüncü haftadaki rakip ise Yakup Alkan’lı Çorum Futbol Kulübü olacak. Sarıyer İlk maç İzmit’te oynanacak. Maçların gün ve saatleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Erdem ÖVÜÇ
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KOCAELİSPOR’UN FİKTÜRÜ – 2. LİG BEYAZ GRUP

1.Hafta: Sarıyer

2.Hafta: Manisa Futbol Kulübü (D)

3.Hafta: Çorum Futbol Kulübü

4.Hafta: Bay

5.Hafta: Afyonspor (D)

6.Hafta: İnegöl

7.Hafta: Niğde Anadolu (D)

8.Hafta: Ergene Velimeşe

9.Hafta: Ankara Demirspor (D)

10.Hafta: Sancaktepe

11.Hafta: Amedspor (D)

12.Hafta: Kahramanmaraş

13.Hafta: 24 Erzincan (D)

14.Hafta: Hekimoğlu Trabzon

15.Hafta: Şanlıurfaspor (D)

16.Hafta: Uşakspor

17.Hafta: Hacettepe (D)

18.Hafta: Zonguldak Kömürspor

19.Hafta: Gümüşhanespor (D)

01 Eyl 2020 - 14:20 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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