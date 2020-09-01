01 Eyl 2020 - 14:20- Spor

Sarıyer maçı ile başlıyoruz… Maç İzmit’te

Kocaelispor yeni sezona Sarıyer maçı ile başlıyor. Maç 20 Eylül'de İzmit’te. İkinci hafta rakip deplasmanda Manisa Futbol Kulübü olacak. Üçüncü haftadaki rakip ise Yakup Alkan’lı Çorum Futbol Kulübü olacak. Sarıyer İlk maç İzmit’te oynanacak. Maçların gün ve saatleri önümüzdeki günlerde belli olacak.