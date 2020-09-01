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01 Eyl 2020 - 14:34- Siyaset G: 01 Eyl 2020 - 14:51

AKP Darıca ve Körfez Başkan adayları belli oldu

AKP kongreleri öncesi ilçe başkan adaylarından ikisi daha belli oldu.

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AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan geniş istişareler ve Genel Merkezimizin değerlendirmeleri sonucu AKP Darıca İlçe Başkan adayı Ufuk Acay, AKP Körfez İlçe Başkan adayı Ramazan Tuna olarak belirlendi

01 Eyl 2020 - 14:34 - Siyaset

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