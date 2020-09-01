Gölcükspor’dan ayrılan İlyas Türengül’den ağır sözler

İlyas “5 yıl formasını gururla giydiğim, 3 sene kaptanlığını yaptığım,doğup büyüdüğüm kentin takımı olan, oynamaktan gurur duyduğum Gölcükspor’dan ayrılmış bulunmaktayım” dedi. İlyas sözlerini şöyle sürdürdü: Gölcükspor forması giymeme vesile olan dönemin başkanı Ahmet Şahin başkanım ve dönemin genel kaptanı Musa Şenol amcaya çok teşekkür ederim. Bu 5 yıl içinde çok güzel arkadaşlıklar olduğu gibi, bizlere ağabeylik, babalık yapan yöneticilerimiz de oldu. Beraber üzüldüğümüz ve sevindiğimiz anılar oldu mutluluğu da yaşadık, üzüntüyü de.

BAŞIM DİK OLARAK AYRILIYORUM

Başım dik olarak girdiğim Gölcükspor’dan, aynı şekilde başım dik olarak ayrılıyorum. Her zaman doğrunun, hakikatin yanında oldum. Yöneticiler gelip geçici olduğu gibi, bizler de gelip geçiciyiz. Kalıcı olan Gölcükspor’dur. İnşallah ilerde tekrar bu formayı giymek, bu forma altında futbolu bırakmak nasip olur. Bu 5 yıllık süreçte beraber çalıştığım kulüp çalışanlarına, hocalarıma ve Gölcükspor sevdalılarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Bugün itibari ile Kızılcabölük takımı ile anlaştım, her iki taraf için de hayırlısı olsun. Rabb’im utandırmasın inşallah. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez, Allah büyük, tartı var, terazi var. İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün tecelli edecektir.