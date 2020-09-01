"En az oy aldığımız mahalleden hizmete başladık"

İzmit Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediyesi meclis salonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığından gerçekleşti. Toplam 13 gündem maddesinden oluşan mecliste İzmit için em önemli madde olan teleferik projesi fizibilite çalışması bitene kadar komisyonda kalması oy birliğiyle kabul edildi.

"EN AZ OY ALDIĞIMIZ YERDEN HİZMETE BAŞLADIK"

13 gündem maddesi dışında MHP’li meclis üyesi Engin Duymaz ve İlker Kazan tarafından Başkan Hürriyet, yazılı olarak cevaplaması için verilen önergeler hakkında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz hizmet konusunda en az oy aldığımız mahallelerden başlayarak hizmetin adil bir şekilde şekillenmesi için çalışıyoruz. Bu konuda gereken özveriyi gösteriyoruz. İzmit’in her mahallesine hizmet götürmeye çalışıyoruz ki tek yönlü ve tek bir yere hizmet olmasın. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bazı mahallelerde büyük caddeler olduğu için bir caddeyi sonra diğer mahalledeki caddeyi yapmaya çalışıyoruz.” Serkan ÜLDEŞ