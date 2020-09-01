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01 Eyl 2020 - 17:02- Sağlık G: 01 Eyl 2020 - 17:03

“Evde Sağlık Hizmetleri” yüzleri güldürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ile; yaşlı, kronik rahatsızlığından dolayı yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerinin 'hastaneye gitmeye gerek kalmadan' kendi evlerinde yapılması sağlanıyor

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İl Sağlık Müdürlüğü’nün “Evde Sağlık Hizmeti”nden yatağa bağımlı hastalar, yatağa yarı bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, Alzheimer, Demans, Parkinson tanılı hastalar, Hematolojik/onkolojik hastalık grupları, (tıbbi) operasyon sonrası hekimi tarafından evde (tıbbi) takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

“29 EVDE SAĞLIK EKİBİ VE 125 PERSONEL”

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Evde Sağlık Hizmeti kapsamında, koordinasyon merkezi ve sahada 24 hastane ekibimiz, 5 ağız diş sağlığı ekibimiz olmak üzere toplam 29 ekip görev yapıyor. 15 hekim, 5 diş hekimi, 62 sağlık personeli olmak üzere toplam 125 personel ile şu ana kadar 52.642 hastamıza ulaşıldı. Temmuz 2020 itibari ile 18.645 aktif hasta sayımız mevcut olup 7 aylık süreçte 59.100 izlem gerçekleştirilmiştir. Sağlık hizmetini vermiş olmanın huzuruyla evlerden ayrılan ekiplerimiz, hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaşıyor” diyerek sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

PANDEMİDE 30.001 ZİYARET

Pandemi süresince 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı boyunca, hastanelerdeki yükü ve Covid-19 bulaş riskinin azaltılmasında büyük katkı sağlayan evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından Mart ve Temmuz aylarında başvuru yapan 65 yaş üstü hastalarımıza toplam 30.001 ziyaret gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetleri birimince sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler de veriliyor. Büyükşehir Belediyesi evde bakım ekiplerince koordineli çalışılarak bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza saç-sakal kesimi, banyo, ev temizliği hizmetlerinden faydalanması sağlanıyor.

01 Eyl 2020 - 17:02 - Sağlık

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