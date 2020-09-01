Dr. Şefik Postalcıoğlu, ölümünün 10’uncu yılında anıldı

10 yıl önce gittiği iftar sonrası SEKA Park’ta kalp krizi geçirerek Kadir Gecesi’nde hayatını kaybeden Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi, Kocaeli Afyonkarahisar Derneği Başkanı, Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Türk Müziği Korosu Başkanı, Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Tabipler Odası Üst Kurul Delegesi ve KBB Mütehassısı Dr. M. Şefik Postalcıoğlu, ölümünün 10’uncu yıldönümünde dostları tarafından Bahçecik Damlar Kabristanı’ndaki kabri başında anıldı.

BAHÇESİNDEKİ İNCİRLER İKRAM EDİLDİ

Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Türk Müziği Korosu’ndan kadim arkadaşı Sadettin Şahin, Postalcıoğlu'nun kabri başında sevdiği iki ilahiyi seslendirdi. Dr. M. Şefik Postalcıoğlu’nu anma programına çok sayıda dostu katılırken, emekli Fevziye Camii hocaları; Ahmet Görgün Küçük ve Ahmet Demiray, Damlar Camii Müezzini Abdullah Çınar ve Yavuz Demiray, Kur’an okudu. Anma programının duasını Ahmet G. Küçük hoca yaptı. Anmanın sonunda Dr. M. Şefik Postalcıoğlu’nun bahçesinde yetiştirdiği incirden toplanan incirler, dostlarına ikram edildi.