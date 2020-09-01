YRP Gebze’den üye ve tanıtım standı

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç önderliğinde Gebze merkezde üye ve parti tanıtım standı açıldı. Yapılan çalışmada Gebzelilere partinin tanıtımı yapılırken partiye gönül veren ve ülke için bir değer olduğunu düşünen Gebzelilerin Yeniden Refah Partisi’ne üye olmasında yönetimin yüzünü güldürdü. İlçe Başkanı Engin Kılıç ise, bu çalışmaların devam edeceğini ve pandemi sonrası daha büyük çalışmalarla tüm Gebze'de ses getireceklerini belirtti. Partili yöneticiler ise katılım sağlayan ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.