Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç önderliğinde Gebze merkezde üye ve parti tanıtım standı açıldı. Yapılan çalışmada Gebzelilere partinin tanıtımı yapılırken partiye gönül veren ve ülke için bir değer olduğunu düşünen Gebzelilerin Yeniden Refah Partisi’ne üye olmasında yönetimin yüzünü güldürdü. İlçe Başkanı Engin Kılıç ise, bu çalışmaların devam edeceğini ve pandemi sonrası daha büyük çalışmalarla tüm Gebze'de ses getireceklerini belirtti. Partili yöneticiler ise katılım sağlayan ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.
YRP Gebze’den üye ve tanıtım standı
Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanlığı hafta sonunda Gebze merkezde üye ve parti tanıtım stant çalışması yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.