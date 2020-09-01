Valilik’ten pis kokuya 88,5 bin TL cezası

Valilik, İzmit ve Kartepe'de hissedilen koku kirliliği ve şikayetler üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, 30.08.2020 tarihinde saat 17:30’da, Kartepe İlçesi Köseköy, Ankara Cd. No:277 adresinde faaliyet gösteren PAK GIDA ÜRETİM VE PAZ. A.Ş’de denetim yapıldığını açıkladı. Yapılan denetimde anaerobik reaktör ünitesinin reaktör tavanında 27.08.2020 tarihinde delinme meydana geldiği, delinmeden dolayı ortama hidrojen sülfür gazı yayılımı başladığı, arızalı reaktörden sağlam reaktöre tahliyenin devam ettiği, denetim esnasında tesis içi ve yakın çevresinde rüzgara bağlı olarak koku hissedildiğinin tespit edildiğini belirtti.

“ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE”

Açıklamasında Valilik, “Söz konusu koku kirliliğine istinaden, PAK GIDA ÜRETİM VE PAZ. A.Ş ne 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 inci maddesinin (b) maddesi gereği 88.499,00 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır. Tesiste arızanın giderilmesine yönelik onarım çalışmaları devam etmekte olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.