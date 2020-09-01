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01 Eyl 2020 - 17:22- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 17:26

Koronavirüs tedavisi gören Ali Babacan hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabından kendisinin ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileştiğini belirtti. Babacan, ilaç tedavisi bitene kadar kendisininse hastanede olacağını söyledi.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLECEK

Babacan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

CİDDİYE ALINMASINI İSTEDİ

Babacan paylaşımında, "Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

01 Eyl 2020 - 17:22 - Gündem

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