Yaşar Değirmenci hayatını kaybetti

AKP eski İlçe Başkanı Necdet Eksen ve DEVA Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar'ın kayınpederi Yaşar Değirmenci(80) hayatını kaybetti. Pirelli emeklisi olan ve 3 kız çocuğu sahibi olan Değirmenci'nin bir süredir Derince Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Merhumun yarın(çarşamba) Derince Fakılar Köyü'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.