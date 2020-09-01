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01 Eyl 2020 - 17:37- Asayiş G: 01 Eyl 2020 - 17:40

Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü

Dilovası'da geçen Eynerce Deresi, fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlendi. Derenin renk değiştirip köpürdüğü görüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi’ne dökülen Eynerce Deresi, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle kirlenerek, renk değiştirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada olması nedeniyle dereden endişe duyduklarını ifade eden çevre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

01 Eyl 2020 - 17:37 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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