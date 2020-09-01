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01 Eyl 2020 - 18:26- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 18:28

Başiskele Din Görevlileri Derneği’nden anlamlı hediye

Başiskele Din Görevlileri Derneğinden anlamlı hediye. Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vesilesiyle tüm öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.

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2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle Kocaeli Başiskele Din Görevlileri Derneği ilçede görev yapan tüm öğretmenlere ve öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı mealli Kur’an-ı Kerim ve peygamber efendimizin hayatını anlatan Siyeri Nebi kitabını hediye etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Mealli Kuran-ı Kerim ve Siyeri nebi kitabını Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’ya teslim eden Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temennisinde de bulundu.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya bu anlamlı hediyelerinden dolayı tüm öğretmenler ve öğrenciler adına Din Görevleri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz’e teşekkürlerini iletti.

01 Eyl 2020 - 18:26 - Gündem

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