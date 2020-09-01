Başiskele Din Görevlileri Derneği’nden anlamlı hediye

2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle Kocaeli Başiskele Din Görevlileri Derneği ilçede görev yapan tüm öğretmenlere ve öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı mealli Kur’an-ı Kerim ve peygamber efendimizin hayatını anlatan Siyeri Nebi kitabını hediye etti.
TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Mealli Kuran-ı Kerim ve Siyeri nebi kitabını Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’ya teslim eden Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temennisinde de bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya bu anlamlı hediyelerinden dolayı tüm öğretmenler ve öğrenciler adına Din Görevleri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz’e teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.