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01 Eyl 2020 - 21:13- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 21:14

300, 301, 306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 300 301 306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği yaptı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300 301 306 ve 500 Nolu hatlarda güzergah değişikliği 1 Eylül 2020 bugün tarihi itibariyle başladı.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme sonucu mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300 Nolu Dilovası-Umuttepe 301 Nolu Hereke- Gebze 306 Nolu Diliskelesi-Hastane ile 500 Nolu Hereke- Darıca hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.

HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞTİ

Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 Nolu Dilovası-Umuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 Nolu Hereke-Darıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesini kullanmaya başladı. 301 Nolu Hereke- Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 Nolu Diliskelesi-Hastane hattı da hastane gidiş-dönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesini kullanmaya başladı.

1 EYLÜL BUGÜN BAŞLADI

300 301 306 ve 500 Nolu hatlarda gerçekleştirilen güzergâh düzenlemeleri 1 Eylül 2020 Salıbugün günü itibariyle hayata geçirildi. Sefer saatleri ve güzergah bilgilerine e-komobil üzerinden veya 153 Çağrı Merkezinden ulaşabilirsiniz.

01 Eyl 2020 - 21:13 - Gündem

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