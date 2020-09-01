Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300 301 306 ve 500 Nolu hatlarda güzergah değişikliği 1 Eylül 2020 bugün tarihi itibariyle başladı.
VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme sonucu mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300 Nolu Dilovası-Umuttepe 301 Nolu Hereke- Gebze 306 Nolu Diliskelesi-Hastane ile 500 Nolu Hereke- Darıca hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.
HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞTİ
Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 Nolu Dilovası-Umuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 Nolu Hereke-Darıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesini kullanmaya başladı. 301 Nolu Hereke- Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 Nolu Diliskelesi-Hastane hattı da hastane gidiş-dönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesini kullanmaya başladı.
1 EYLÜL BUGÜN BAŞLADI
300 301 306 ve 500 Nolu hatlarda gerçekleştirilen güzergâh düzenlemeleri 1 Eylül 2020 Salıbugün günü itibariyle hayata geçirildi. Sefer saatleri ve güzergah bilgilerine e-komobil üzerinden veya 153 Çağrı Merkezinden ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.