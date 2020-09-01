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01 Eyl 2020 - 22:02- Gündem G: 01 Eyl 2020 - 22:05

Meteoroloji uyardı: Uzun yılların en yüksek sıcaklığı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını uzun yılların en yüksek sıcaklık değerlerine çıkmasının beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde Eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

“5 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK”

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelerini paylaşan MGM şu açıklamayı yaptı:

* Geçtiğimiz hafta Cuma (28.08.2020) gününden itibaren ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak Cumartesi (05.09.2020) gününe kadar devam edeceği beklenmektedir.

* Sıcaklıkların Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

“GÜNEY KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN 3-5 DERECE ÜZERİNDE…”

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) Eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkmasının beklendiğini belirten MGM, “Cumartesi (05.09.2020) gününden itibaren sıcaklıkların yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde azalacağı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” açıklamasında bulundu.

“SICAK ÇARPMASINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Vatandaşlara yapılan uyarıda ise “Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

01 Eyl 2020 - 22:02 - Gündem

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